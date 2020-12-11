Соцсети: в Астрахани возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника Габдулле Тукаю
В Астрахани возле школы №74 неизвестные осквернили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец.
Памятник испачкали синей краской и нарисовали на нем нацистскую символику. Пострадала от рук злоумышленников и прилегающая территория.
Сообщается, что по факту осквернения памятника Тукаю возбуждено уголовное дело (статья 214 УК РФ «Вандализм»). Сейчас он приведен в порядок.
В прошлом году в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, осквернившего памятник Борису Ельцину.
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