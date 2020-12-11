Соцсети: в Астрахани возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника Габдулле Тукаю

Фото: facebook.com/Динар Хисамов

В Астрахани возле школы №74 неизвестные осквернили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец.

Памятник испачкали синей краской и нарисовали на нем нацистскую символику. Пострадала от рук злоумышленников и прилегающая территория.

Источник: facebook.com/Динар Хисамов

Сообщается, что по факту осквернения памятника Тукаю возбуждено уголовное дело (статья 214 УК РФ «Вандализм»). Сейчас он приведен в порядок.

В прошлом году в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, осквернившего памятник Борису Ельцину.



Татьяна Демина