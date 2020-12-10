Великобритания и США ввели санкции против России

Великобритания и США ввели санкции против ряда российских граждан и компаний по обвинению в нарушении прав человека.

В санкционный список Америки вошли: советник главы Чечни по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, представитель Рамзана Кадырова Зияд Сабсаби, тренер лошадей Кадырова Симар Сатиш, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев (гражданин Германии), а также фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», абсолютный чемпионат «Ахмат», «Ахмат ММА», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

Фото: pxhere.com

В британском списке людей, попавших под ограничительные меры: Аюб Катаев (экс-глава полиции Аргуна в Чечне), заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов и спецотряд быстрого реагирования «Терек», передает «РИА Новости».

В понедельник Совет ЕС утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» от США. По данным дипломатических источников, санкции введут в четверг.

Татьяна Леухина