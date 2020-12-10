Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Такое решение принял Саммит глав государств ЕС.

«На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», — сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

Напомним, что санкции Евросоюза против России истекают 31 января 2021 года. О том, что лидеры стран-членов ЕС планируют продлить их на полгода сообщалось ранее.



Ранее Евросоюз ввел еще одни односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.



Татьяна Демина