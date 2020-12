Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Такое решение принял Саммит глав государств ЕС.

«На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», — сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.