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Евросоюз продлил санкции против России

22:15, 10.12.2020
Евросоюз продлил санкции против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Такое решение принял Саммит глав государств ЕС.

«На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», — сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Напомним, что санкции Евросоюза против России истекают 31 января 2021 года. О том, что лидеры стран-членов ЕС планируют продлить их на полгода сообщалось ранее.

Ранее Евросоюз ввел еще одни односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.

Татьяна Демина
Экономика
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