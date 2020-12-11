Главная елка Казани 2019 года вошла в топ-5 самых дорогих в России

Главная елка Казани, установленная в 2019 году у центра семьи «Казан» заняла второе место в топ-5 самых дорогих праздничных елок России. Рейтинг составил блогер Илья Варламов на основе данных о госзакупках за 2016—2019 годы.



В прошлом году 34-метровая елка обошлась Казани в 42,8 млн рублей. Шатер, окружавший дерево, стоил еще 17,8 млн рублей.

Фото: varlamov.ru

Возглавила топ-5 самых дорогих елок России установленная в 2018 году елка в Красноярске (61,6 млн рублей). На третьем месте установленная в прошлом году елка в Кемерово (18 млн рублей), на четвертом — елка, расположившаяся в 2016 году во внутреннем дворе мэрии Москвы (15,9 млн рублей).



Замыкает топ-5 установленная зимой 2018 года на ВДНХ московская елка стоимостью 15,8 млн рублей.

Напомним, что в этом году главную новогоднюю елку Казани начали устанавливать 9 ноября.



Татьяна Демина