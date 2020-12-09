Верховный суд Татарстана не отпустил экс-главу Ассоциации МСБ Халиуллина под подписку

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Сегодня Верховный суд Татарстан отклонил ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова по мере пресечения бывшему президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. Нафиков просил отпустить под подписку осужденного к 7 годам колонии общего режима за мошенничество по программе «Лизинг-грант», передает журналист «Реального времени».



Ходатайство о смягчении меры пресечения до вступления его приговора в силу прокурор РТ направил в Верховный суд еще полгода назад. По существу его рассмотрели лишь сегодня. Ключевым аргументом в пользу смягчения ареста надзорное ведомство называло состояние здоровье осужденного экс-главы бизнес-сообщества.

Адвокат осужденного Павел Мазуренко заявил аналогичное ходатайство на заседании апелляционной инстанции. Защитники других осужденных поддержали позицию прокурора РТ и коллеги-адвоката.



«Я-то, конечно, поддерживаю. Мне тут сейчас плохо. Нужно лечиться», — сообщил суду сам Хайдар Халиуллин.

Проведя в совещательной комнате около получаса, апелляционная тройка отказала в ходатайствах, посчитав, что на данном этапе оснований для изменения меры пресечения Халиуллину не имеется.

В заседании апелляционной инстанции восемь осужденных участвовали из трех изоляторов — Марину Халиуллину подключили из СИЗО Оренбурга. Ее супруга и еще пятерых мужчин — из камеры СИЗО-1 Казани. Вероника Мирзагалямова выступала из СИЗО-2.

Напомним, приговор по делу «Лизинг-грант» Вахитовский райсуд Казани вынес еще в ноябре 2019-го, 8 из 23 фигурантов получили реальные сроки. Самый большой — 7 лет колонии общего режима дали экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. Суд признал его виновным в хищениях 17 млн рублей по программе поддержки бизнеса «Лизинг-грант».

Рассмотрение апелляционных жалоб могло начаться еще в сентябре, однако Верховный суд РТ вернул материалы первой инстанции.