В России запретят оставлять без присмотра в домах зажженные сигареты и разжигать огонь на балконах

С 1 января 2021 года в России запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты в домах. Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства. Документ действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Также запрещается использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В 2019 году сообщалось, что правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой. Однако спустя некоторое время в МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Позже в ведомстве вновь его опровергли.