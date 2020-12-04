В России выявили 27 403 случая коронавируса за сутки
В России за минувшие сутки выявили 27 403 случая коронавируса, общее число инфицированных увеличилось до 2 402 949.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 569, до 42 176.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 28 901. За весь период от коронавируса вылечились 1 888 752 человека, сообщает оперштаб.
За последние сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса.
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