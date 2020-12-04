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В России выявили 27 403 случая коронавируса за сутки

11:08, 04.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 27 403 случая коронавируса за сутки
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 27 403 случая коронавируса, общее число инфицированных увеличилось до 2 402 949.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 569, до 42 176.

Фото: realnoevremya.ru

Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 28 901. За весь период от коронавируса вылечились 1 888 752 человека, сообщает оперштаб.

За последние сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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