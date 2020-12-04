В Татарстане подтвердилось 86 новых случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

За последние сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 10 687 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.



Под наблюдением остаются 1 624 контактных с больными. За сутки проведено 8 446 ПЦР-теста, всего — 1 212 251.

За сутки в Татарстане выздоровели 64 человека, всего с начала пандемии — 9 358 человека.