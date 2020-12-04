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В Татарстане подтвердилось 86 новых случаев COVID-19

10:33, 04.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 86 новых случаев COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

За последние сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 10 687 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Под наблюдением остаются 1 624 контактных с больными. За сутки проведено 8 446 ПЦР-теста, всего — 1 212 251.

За сутки в Татарстане выздоровели 64 человека, всего с начала пандемии — 9 358 человека.

ОбществоМедицина Татарстан
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