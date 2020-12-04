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Экс-чиновница Минобороны ответила татарстанским художникам на критику

07:38, 04.12.2020
Экс-чиновница Минобороны ответила татарстанским художникам на критику
Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани в Галерее современного искусства открылась выставка «Иноземье» экс-чиновницы Минобороны России Евгении Васильевой. В разговоре с «Реальным временем» она ответила на критику ее работ казанскими художниками.

Васильева рассказала, что приглашения на мероприятие были высланы многим деятелям искусства.

Фото: Максим Платонов

— Это личное право каждого — приходить на выставку или нет. Я, например, тоже не на всякую выставку пойду.

Выбор госмузея в качестве площадки для презентации своих работ Васильева объяснила тем, что это статусно, солидная «институция».

Репортаж с открытия выставки — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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