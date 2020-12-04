Экс-чиновница Минобороны ответила татарстанским художникам на критику
Вчера в Казани в Галерее современного искусства открылась выставка «Иноземье» экс-чиновницы Минобороны России Евгении Васильевой. В разговоре с «Реальным временем» она ответила на критику ее работ казанскими художниками.
Васильева рассказала, что приглашения на мероприятие были высланы многим деятелям искусства.
— Это личное право каждого — приходить на выставку или нет. Я, например, тоже не на всякую выставку пойду.
Выбор госмузея в качестве площадки для презентации своих работ Васильева объяснила тем, что это статусно, солидная «институция».
Репортаж с открытия выставки — в материале «Реального времени».ОбществоКультура Татарстан
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