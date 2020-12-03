Сегодня вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС

Фото: Роман Хасаев

В России с сегодняшнего дня вступил в силу приказ, который вносит изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

Согласно нововведениям, теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском, выполненные в сиреневом цвете.

Фото: publication.pravo.gov.ru

В ПТС теперь будут вносить данные о сроках государственной регистрации, количестве сидячих мест в транспорте и технически допустимой массе автомобиля.

Кроме того, в свидетельстве о регистрации транспортного средства появятся сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Ранее МВД России предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет. Такую возможность прописали в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.



Татьяна Леухина