Минсельхоз России: Татарстан стал лидером по объемам реализации молока

По данным Минсельхоза России, в сутки объем реализации молока в стране составил 46,13 тыс. тонн, что на 6% больше того же показателя в прошлом году. Татарстан лидирует по валовому надою молока по республике за день.

Валовый надой составляет 3 628,9 тонн, что на 221,5 тонны больше, чем в прошлом году, как сообщает Минсельхоз РТ. В день всего реализуется 4 114,4 тонны молока, что больше на 250,7 тонны в сравнении с 2019 годом.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в Татарстане построят завод по переработке молока за 2,5 млрд рублей.