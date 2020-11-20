В Татарстане построят завод по переработке молока за 2,5 млрд рублей
Под Казанью построят завод по переработке молока. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.
Проект по производству ультрапастеризованного молока в ПЭТ-бутылках, сухого, сухого цельного молока, а также сырной продукции поддержало правительство республики. Завод будет построен в Кулаевском сельском поселении на площади 17 га. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд рублей.
«Будет создано 250 новых рабочих мест. Предполагается, что завод будет перерабатывать более 60 млн литров молока в год — производить около 9 млн килограммов сухого молока, более 11 млн тонн сыра и сырной продукции, которая будет распространяться преимущественно в Татарстане», — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
Ранее Минуллина раскритиковала работу промышленных парков в Татарстане.
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