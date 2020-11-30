Новости происшествий

16:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На территории Кремля сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы

14:34, 30.11.2020
На территории Кремля сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы
Фото: fso.gov.ru (архив)

На территории московского Кремля сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства заверил, что покончивший с собой не имел отношения к подразделению, занимающемуся личной охраной президента России Владимира Путина.

По данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: fso.gov.ru (архив)

Telegram-канал Baza утверждает, что мужчина служил в пятом отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. В качестве предполагаемых причин самоубийства его коллеги называют «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы».

В октябре 2020 года главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед этим в своем Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем