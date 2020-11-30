На территории Кремля сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы

На территории московского Кремля сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства заверил, что покончивший с собой не имел отношения к подразделению, занимающемуся личной охраной президента России Владимира Путина.

По данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: fso.gov.ru (архив)

Telegram-канал Baza утверждает, что мужчина служил в пятом отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. В качестве предполагаемых причин самоубийства его коллеги называют «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы».

В октябре 2020 года главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед этим в своем Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».



Татьяна Демина