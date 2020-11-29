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В Татарстане учительница начальных классов ударила мужа ножом

11:20, 29.11.2020
В Татарстане учительница начальных классов ударила мужа ножом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане учительница начальных классов ударила мужа ножом в область груди. Свидетелями поножовщины стали несовершеннолетние.

Как сообщают «Челнинские известия», в субботу около 18 часов супруги поссорились во время празднования дня рождения. В ходе ссоры 33-летняя женщина нанесла колото-резаную рану мужу в область груди.

Фото: realnoevremya.ru

35-летний мужчина госпитализирован в БСМП. Свидетелями поножовщины стали дети. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Башкирии мужчина зарезал бывшую жену в детском саду.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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