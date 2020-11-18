В Башкирии мужчина зарезал бывшую жену в детском саду

Следственный отдел СК РФ по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Уфимского района по подозрению в «Убийстве» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вчера днем мужчина, будучи пьяным, пришел в детский сад в селе Старые Киешки, где воспитателем работала его бывшая 47-летняя супруга. Из ревности он нанес женщине не менее трех ударов ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия. Его задержал учитель физкультуры местной школы, которая находится в одном здании с детским садом. Ученики школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений.

Фото: surb.sledcom.ru

От полученных ран женщина умерла в карете скорой помощи. В настоящее время следователи провели первоначальные следственные действия и предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие произошедшему, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

В октябре прошлого года в городе Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина во время тихого часа проник в детский сад и убил шестилетнего ребенка.

