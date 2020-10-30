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TATARKA и Нурминский попали в тренды YouTube с новыми клипами

23:43, 30.10.2020
TATARKA и Нурминский попали в тренды YouTube с новыми клипами
Фото: скриншот

Накануне сразу два близких к Татарстану исполнителя выпустили свои клипы.

Рэпер Альберт Нурминский выложил официальное видео на трек «Я помню». Клип наполнен дворовой романтикой, насилием и непритязательной сценографией в духе бандитских телесериалов. Однако заканчивается откровенным морализаторством. За сутки ролик набрал более 185 тысяч просмотров и попал на 22 место в трендах.

Приблизительно в то же время на платформе появилась и новая работа Ирины Смелой. Клип на композицию KAWAII сделан в лучших традициях TATARKA: сюрреализм, яркие цвета и рваные, постоянно сменяющие друг друга, фрагменты. Песня представляет из себя набор фраз на татарском, английском и японском языках. Пока видео набрало около 58 тысяч просмотров и закрепилось на 33-ей позиции во вкладке «Тренды».

Напомним, в конце августа стало известно, что Смелая развелась с Ильей Прусикиным — лидером группы Little Big.

ОбществоКультура Татарстан
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