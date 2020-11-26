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Галимова: власти Татарстана не могут ограничивать проведение новогодних корпоративов

10:52, 26.11.2020
Галимова: власти Татарстана не могут ограничивать проведение новогодних корпоративов
Фото: Дмитрий Резнов

Руководство Татарстана не может ограничивать проведение новогодних корпоративов в этом году, а только просит руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

На улицах будет работать много праздничных площадок, и есть неплохой вариант — собраться на свежем воздухе, провести время с пользой и корпоративный дух сохранить, считает спикер.

Вчера замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина огласила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елок и снежных городков — нет: «У нас будут сохраняться ограничения на массовые мероприятия, которые будут проходить внутри помещений, пока это до 100 человек». Однако продления режима работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь все же не будет. Сейчас им запрещено работать с 0.00 до 6.00.

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