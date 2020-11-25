В ОП считают, что администрация Байдена может пытаться влиять на полиэтнические отношения в России

Член Общественной палаты России Владимир Зорин, профессор (д.п.н.) на Форуме избирателей Татарстана «Мой голос» IV сессия: «Думская кампания — 2021: выборы в условиях измененного законодательства» прокомментировал предстоящую избирательную кампанию в Госдуму:

Фото: 2020.oprf.ru

— Администрация Джо Байдена попытается вмешаться в наши дела. Они попытаются повлиять на полиэтнический и поликонфессиональный характер отношений в России. […] Во время Переписи населения 2021 года тоже можем ожидать попытки разных сил. Есть силы, которые попытаются использовать мигрантофобские и националистические настроения. Например, во время Переписи-2010 были такие попытки, когда были лозунги «Запишись сибиряком», «Запишись адыгом», «Хватит кормить Кавказ».

Он добавил, что в России такие попытки не пройдут. В нашей стране умеют пресекать этноконфессиональные конфликты. Для этого Россия имеет огромный опыт и политическую культуру.

