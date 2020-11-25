Тренер «Ак Барса»: «Нам нужно больше агрессии, затаскивать шайбу «с мясом»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с магнитогорским «Металлургом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нам нужна нацеленность на ворота. Мы не забили ни одного гола — значит, это говорит о том, что мы недорабатывали. Если шайба не идет в ворота, то нужно затаскивать ее «с мясом».

Надо больше идти на ворота, тогда голы придут. А когда владеем шайбой больше соперника, но наносим в два раза меньше бросков — это уже мнимое преимущество. Нужно больше агрессии», — сказал Горбенко.

Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл в гостях омскому «Авангарду» (0:3), но сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ.

Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17.00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».