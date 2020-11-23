«Ак Барс» в гостях с «сухим» счетом проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях проиграл омскому «Авангарду» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дублем в составе омичей отметился Корбан Найт, еще одна шайба на счету Оливера Каски.

Каски — борт — Найт pic.twitter.com/1eKz1xWXAH — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 23, 2020

Голкипер хозяев Шимон Грубец сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все броски казанцев.



В первом периоде игры дракой отметились Дмитрий Воронков и Андрей Стась.

После этого поражения в активе «Ак Барса» осталось 44 очка в 30 матчах КХЛ. «Авангард» сыграл в сезоне на две игры меньше и идет вторым в Восточной конференции с 40 очками.

«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 10:57, Каски (Зернов, Стась);

2:0 — 13:25, Найт (Емелин, Шарипзянов);

3:0 — 46:02, Найт (Буше, Каски).