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«Ак Барс» в гостях с «сухим» счетом проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

21:55, 23.11.2020
«Ак Барс» в гостях с «сухим» счетом проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в гостях проиграл омскому «Авангарду» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дублем в составе омичей отметился Корбан Найт, еще одна шайба на счету Оливера Каски.

Голкипер хозяев Шимон Грубец сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все броски казанцев.

В первом периоде игры дракой отметились Дмитрий Воронков и Андрей Стась.

После этого поражения в активе «Ак Барса» осталось 44 очка в 30 матчах КХЛ. «Авангард» сыграл в сезоне на две игры меньше и идет вторым в Восточной конференции с 40 очками.

«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 10:57, Каски (Зернов, Стась);
2:0 — 13:25, Найт (Емелин, Шарипзянов);
3:0 — 46:02, Найт (Буше, Каски).

СпортХоккей
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