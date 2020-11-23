«Ак Барс» в гостях с «сухим» счетом проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях проиграл омскому «Авангарду» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дублем в составе омичей отметился Корбан Найт, еще одна шайба на счету Оливера Каски.
Каски — борт — Найт pic.twitter.com/1eKz1xWXAH— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 23, 2020
Голкипер хозяев Шимон Грубец сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все броски казанцев.
В первом периоде игры дракой отметились Дмитрий Воронков и Андрей Стась.
Осторожно, тут ГОРЯЧО #Авангард70 pic.twitter.com/YIOM9fmXK2— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 23, 2020
После этого поражения в активе «Ак Барса» осталось 44 очка в 30 матчах КХЛ. «Авангард» сыграл в сезоне на две игры меньше и идет вторым в Восточной конференции с 40 очками.
«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 10:57, Каски (Зернов, Стась);
2:0 — 13:25, Найт (Емелин, Шарипзянов);
3:0 — 46:02, Найт (Буше, Каски).
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