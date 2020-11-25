«Ак Барс» сыграет в гостях с «Металлургом» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда заканчивает свою выездную серию, в которой победили «Куньлунь» (5:2) и уступили «Авангарду» (0:3). Несмотря на поражение «Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции.

«Металлург» находится в кризисном положении. Магнитогорцы проиграли две последние игры в КХЛ — по буллитам «Амуру» (1:2 от) и дома «Северстали» (1:4). По некоторым данным, после поражения от хабаровчан в самолете у некоторых игроков команды произошел конфликт.

День матча! Сегодня играем с «Металлургом»

«Арена Металлург», Магнитогорск

Начинаем в 17:00

В прямом эфире игру показывают МАТЧ ТВ, КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/ThannB7EJb — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 25, 2020

У казанцев в строй должен вернуться защитник Микаэль Викстранд, о чем после поражения сообщил главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета.