Саратовская область обогнала Татарстан по обеспечению бесплатными лекарствами от COVID-19

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал, что регион обеспечил бесплатными препаратами от коронавируса уже 5 301 пациента. И это в 3,7 раза больше, чем в Татарстане.

«Сегодня разговаривал с министром Казани, там обеспечены 1 403 пациента», — приводит слова Костина агентство «Регион 64».

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Он также рассказал, что региональный бюджет выделит дополнительно 34 млн рублей на бесплатные препараты от COVID-19.

Напомним, накануне в Татарстане более 200 человек получили бесплатные медикаменты для лечения ковида. Ранее «Реальное время» описывало как принять участие в этой программе.