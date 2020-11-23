В Татарстане более 200 человек получили бесплатные лекарства от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко (архив)

В Татарстане более 200 человек получили лекарства от коронавируса. Их выдают бесплатно и с доставкой на дом, сообщает «Россия Татарстан».



Граждане получают лекарства от коронавируса следующим образом: пациент приходит в поликлинику или вызывает врача на дом, врач выписывает рецепт и направляет запрос в ближайшую аптеку. Пациенту забирать лекарство не нужно — его доставят волонтеры или дежурный врач. Лекарство должны доставить в течение суток.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

На сегодняшний день республикой закуплено более 12 видов различных препаратов против COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Фариды Яркаевой, человек не может получить препарат без рецепта врача.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане запускается бесплатная выдача лекарств от COVID-19.