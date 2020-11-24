Роспотребнадзор: «Коронавирус будет приходить каждый год, будет «активничать» в зимний период»

«Прививаться от коронавируса надо обязательно»

Несмотря на «рекорды» по суточному приросту заболевших COVID-19, ситуация с коронавирусом в стране не настолько страшная, заявила сегодня журналистам глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.



— Государство делает очень много, беспрецедентно много для того, чтобы ситуация была как можно менее болезненной для каждого... Когда у нас целый месяц в кармане одна маска, чтобы показать проверяющему в автобусе и метро, ну тогда какие же ожидания, на кого же переложить всю эту ответственность, кроме себя самого».



В первую очередь Попова заявила, что массовая вакцинация, в соответствии с заявлением разработчика, начнется достаточно скоро. Попова также призвала всех привиться при появлении вакцины:

«Прививаться надо обязательно. Здесь сомнений быть не может, как появляется возможность — ее нужно использовать, потому что привиться сегодня гораздо правильнее и лучше для каждого из нас, чем переболеть».



В целом все российские вакцины, по утверждению Поповой, работают хорошо: «Нет никаких оснований сомневаться в том, что и сегодня разработанные вакцины — три их будет или четыре, или больше, будут иметь какой-либо изъян. Этого просто не может быть».

Фото: sputnikvaccine.com

Но вакцина не защитит от встречи с вирусом

Вакцина защищает от тяжелого течения коронавируса и смерти, а не от самого вируса, отметила глава Роспотребнадзора:

«Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания».

Она призвала не проводить аналогию со скафандром, вакцина — «это не изоляция от внешнего мира».

Антитела никуда не исчезают, но может снижаться их уровень

На данный момент в России не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом, тогда как в мире их 24, отметила Попова. По ее словам, антитела не исчезают, может лишь снижаться их уровень: «Количество антител при любой болезни после того, как она завершена, всегда падает».

«Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ — это бесспорные данные... Говорить о том, что все исчезло, некорректно. Ничего не исчезло», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

На данный момент необходимая для защиты от заражения коронавирусом концентрация антител неизвестна, отметила Попова: «Самый главный вопрос, который стоит перед всеми учеными мира сегодня: какой титр, то есть выявляемое количество (антител), является защитным».

Фото: sputnikvaccine.com

Коронавирус могут найти у человека, который имеет к нему иммунитет



Еще одним заявлением со стороны Поповой стало то, что коронавирус могут обнаружить у человека с иммунитетом к этой заразе.

«Иммунитет не стерилен. Это значит, что вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой он живет, в других клетках организма... Поэтому человек, у которого есть иммунитет, может содержать на слизистой новый коронавирус», — пояснила Попова.

Исходя из этого, такой носитель может не иметь клинических проявлений, но может быть источником инфекции.

Меры профилактики коронавируса могут сохраниться до весны

Ограничения, введенные из-за коронавируса, скорее всего, будут необходимы до прихода весны. От поездок в дальние страны, по словам Поповой, скорее всего, также придется отказаться в этом году — риск слишком велик.

Фото: Илья Репин

«Новая нормальность, так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до теплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до теплой весны», — констатировала главный санитарный врач России.

При этом чуть ранее Попова заявила, что коронавирус, вероятнее всего, будет возвращаться каждый год. «Он будет приходить, скорее всего, каждый год, будет «активничать» в зимний период года, надеемся, до середины зимы, потом уступит место гриппу. ОРВИ хозяйничают весь холодный период года, поэтому до весны говорить, что он совсем куда-то уйдет, нельзя», — полагает глава Роспотребнадзора.

Дарья Пинегина