В Казани суд посадил грабителя, после нападения которого умерла пенсионерка

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К 3 годам колонии общего режима приговорил сегодня Советский райсуд Казани 32-летнего Павла Бикчантаева. Он признан виновным в том, что 4 апреля 2020 года напал на 80-летнюю пенсионерку на улице Файзи и отнял у нее тележку с продуктами, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Советского района.



Действия Бикчантаева суд квалифицировал как грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Установлено, что в результате нападения женщина упала и получила кровоподтеки. Через два дня она скончалась от обширного инфаркта.

Грабитель попал в поле зрения камер наблюдения и был задержан еще 9 апреля. Написал явку с повинной. Похищенное с учетом содержимого кошелька, стоимости тележки и продуктов в ней на следствии оценили в 6,6 тысячи рублей. В эту сумму вошли и продукты на 300 рублей — картошка, два батона, литр молока, сметана, корм для кошек и проч.

Признание подсудимым вины и его медаль за службу в составе группировки войск на Северном Кавказе суд признал смягчающими обстоятельствами. Ранее Бикчантаев уже привлекался за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В прениях гособвинитель Дмитрий Зайцев просил для подсудимого 6 лет колонии.

Приговор пока не вступил в силу.