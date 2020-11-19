Черчесов не намерен подавать в отставку после крупного поражения от Сербии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не намерен подавать в отставку после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», — сказал Черчесов.

Таким образом, Черчесов может быть уволен только решением вышестоящих футбольных властей страны.

Сборная России впервые за последние 16 лет уступила с преимуществом в 5 мячей. Россияне стали худшей командой Лиги наций, занявшей второе место, кроме Лихтенштейна, финишировав с 8 очками в группе В4.

На посту главного тренера сборной России Черчесов имеет один из наихудших процентов побед — 40,82%. По этому показателю он уступает только Борису Игнатьеву (40%) и Анатолию Бышовцу (0%).

Подробнее о резонансном поражении и итогах выступления сборной России в Лиге наций можно почитать в материале «Реального времени».