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Черчесов не намерен подавать в отставку после крупного поражения от Сербии

09:22, 19.11.2020 2
Черчесов не намерен подавать в отставку после крупного поражения от Сербии
Фото: vk.com/teamrussia

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не намерен подавать в отставку после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», — сказал Черчесов.

Таким образом, Черчесов может быть уволен только решением вышестоящих футбольных властей страны.

Сборная России впервые за последние 16 лет уступила с преимуществом в 5 мячей. Россияне стали худшей командой Лиги наций, занявшей второе место, кроме Лихтенштейна, финишировав с 8 очками в группе В4.

На посту главного тренера сборной России Черчесов имеет один из наихудших процентов побед — 40,82%. По этому показателю он уступает только Борису Игнатьеву (40%) и Анатолию Бышовцу (0%).

Подробнее о резонансном поражении и итогах выступления сборной России в Лиге наций можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    после первого гола или второго Гелерму надо было заменить Черчесовым. Черкеса в отставку!
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  • Анонимно 19 ноя
    Почему сразу менять тренера.Проиграли,менять всю команду.
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