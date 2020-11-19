Главное к утру: мотоциклисты на льду под Казанью, смерти артистов, причина взрыва в госпитале в Коммунарке
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 19 ноября:
- Заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина подозревают в организации масштабной вырубки леса на территории воинских частей и продаже его в Китай на сумму более 4 млрд рублей. Подозревают в этом еще двух фигурантов — первого заместителя Владислава Холодкова и руководителя ООО «Оборонспецресурс» Максима Анома.
- Накануне в Казани прошло прощание с народным артистом Татарстана Равилем Харисовым. Церемонию посетили близкие артиста, его коллеги и поклонники таланта певца.
- Из-за коронавируса в России количество хостелов за год сократилось на 5%, до 1,68 тысячи объектов. При этом в некоторых городах их число уменьшилось вдвое. Некоторые представители отрасли утверждают, что проблема намного масштабнее: многие хостелы сейчас переквалифицировались в общежития.
- Стало известно о смерти заслуженной артистки Белоруссии Любови Румянцевой. Информацию об уходе актрисы разместила киностудия «Беларусьфильм». Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет. Она стала известна в Советском Союзе после главной роли в фильме по повести Василя Быкова «Альпийская баллада» (1965). Она сыграла главные роли в фильмах «Колыбельная» (1959), «Дорога на Рюбецаль» (1971), «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967) по повести Владимира Короткевича. Она выступала на сцене Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм».
- В среду под Казанью фотограф снял с дрона катающихся по льду озера мотоциклистов. Роликом он поделился в своем instagram-аккаунте.
- Стала известна причина взрыва в «коронавирусном» госпитале в Коммунарке: взрыв произошел из-за разгерметизации кислородной линии во время пусконаладочных работ. В данном блоке не было пациентов. Происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы исправляют неисправность. Пациентам и персоналу больницы ничего не угрожает.
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