В некоторых городах РФ закрылись больше половины хостелов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Из-за коронавируса в России количество хостелов за год сократилось на 5%, до 1,68 тысячи объектов. При этом в некоторых городах их число уменьшилось вдвое.

Так, в Ростове-на-Дону хостелов стало на 54% меньше, в Самаре на 36%, в Нижнем Новгороде на 25%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Некоторые представители отрасли утверждают, что проблема намного масштабнее: многие хостелы сейчас переквалифицировались в общежития.

К сентябрю в Казани из-за пандемии COVID-19 закрылось 11 хостелов и три отеля. В июне 2020 года загрузка отелей составляла лишь 15%.