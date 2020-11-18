Под Казанью сняли на видео катающихся по льду озера мотоциклистов

Фото: скриншот

В среду под Казанью фотограф снял с дрона катающихся по льду озера мотоциклистов. Роликом он поделился в своем instagram-аккаунте.

«Небольшой тизер с сегодняшней съемки на лебяжьих озерах», — написал он (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред. ).

Ранее в татарстанском главке МЧС предупреждали об опасности раннего льда и призывали казанцев не рисковать жизнью.