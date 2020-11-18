Под Казанью сняли на видео катающихся по льду озера мотоциклистов
В среду под Казанью фотограф снял с дрона катающихся по льду озера мотоциклистов. Роликом он поделился в своем instagram-аккаунте.
«Небольшой тизер с сегодняшней съемки на лебяжьих озерах», — написал он (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред. ).
Ранее в татарстанском главке МЧС предупреждали об опасности раннего льда и призывали казанцев не рисковать жизнью.ОбществоАвто Татарстан
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