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Умерла актриса Любовь Румянцева

19:55, 18.11.2020 2
Умерла актриса Любовь Румянцева
Фото: kino-teatr.ru

Стало известно о смерти заслуженной артистки Белоруссии Любови Румянцевой. Информацию об уходе актрисы разместила киностудия «Беларусьфильм».

Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет. Она стала известна в Советском Союзе после главной роли в фильме по повести Василя Быкова «Альпийская баллада» (1965). Она сыграла главные роли в фильмах «Колыбельная» (1959), «Дорога на Рюбецаль» (1971), «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967) по повести Владимира Короткевича. Она выступала на сцене Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм».

Ранее умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, ему было 85 лет.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    НУ ЗАЯЦ ПОГОДИ!
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    Анонимно 19 ноя
    Нет, зайца озвучивала Клара Румянова, играет в "12 стульях" жену попа ( Пуговкина ).
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