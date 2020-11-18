Умерла актриса Любовь Румянцева

Стало известно о смерти заслуженной артистки Белоруссии Любови Румянцевой. Информацию об уходе актрисы разместила киностудия «Беларусьфильм».

Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет. Она стала известна в Советском Союзе после главной роли в фильме по повести Василя Быкова «Альпийская баллада» (1965). Она сыграла главные роли в фильмах «Колыбельная» (1959), «Дорога на Рюбецаль» (1971), «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967) по повести Владимира Короткевича. Она выступала на сцене Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм».



Ранее умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, ему было 85 лет.

