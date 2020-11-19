Вице-премьера Подмосковья подозревают в мошенничестве с вырубкой леса на 4 млрд рублей
Заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина подозревают в организации масштабной вырубки леса на территории воинских частей и продаже его в Китай на сумму более 4 млрд рублей. Подозревают в этом еще двух фигурантов — первого заместителя Владислава Холодкова и руководителя ООО «Оборонспецресурс» Максима Анома.
Следствие считает Куракина организатором. По предварительным данным, в 2014 году на территории воинских частей он утвердил вырубку леса по фальсифицированным документам под видом санитарной, сообщает «Коммерсантъ».
СМИ сообщили, что Куракина задержали после обысков.
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