В Казани простились с певцом Равилем Харисовым — видео
Накануне в Казани прошло прощание с народным артистом Татарстана Равилем Харисовым. Церемонию посетили близкие артиста, его коллеги и поклонники таланта певца, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«Исполненные Равилем Харисовым песни навсегда останутся в памяти нашего народа», — сказал сегодня на траурной церемонии замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Народный артист РТ Асаф Валиев рассказал, как вернувшийся из Москвы Харисов подавал пример татарстанским коллегам. Особенно запомнились Валиеву костюмы певца.Общество Татарстан
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