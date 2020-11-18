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Стала известна причина взрыва в «коронавирусном» госпитале в Коммунарке

19:15, 18.11.2020
Стала известна причина взрыва в «коронавирусном» госпитале в Коммунарке
Фото: Mash

Взрыв в больнице в Коммунарке произошел из-за разгерметизации кислородной линии во время пусконаладочных работ. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

«Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в сообщении в telegram-канале.

В данном блоке не было пациентов. Происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы исправляют неисправность. Пациентам и персоналу больницы ничего не угрожает.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в самом известном «ковидном» госпитале России — инфекционной больнице в Коммунарке. Взорвался трубопровод, поставлявший кислород.

Общество Татарстан
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