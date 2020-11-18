Путин об ажиотажном спросе на лекарства: «Нечего на людей вину перекладывать»

Президент России Владимир Путин призвал не винить население в ажиотажном спросе на лекарственные препараты. По мнению главы государства, фармацевтическая отрасль должна была предусмотреть такое развитие событий.

«Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», — прокомментировал Путин доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова.

realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Президент подчеркнул, что рассчитывает на возможности по увеличению производств.

В начале ноября в Минздраве Татарстана сообщили об ажиотажном спросе на лекарства. Многие стали закупаться препаратами впрок. Специалисты ведомства отметили, что в этом нет необходимости, и призвали не заниматься самолечением. В казанском Кремле также посоветовали татарстанцам соблюдать только предписания врачей и дали подробную инструкцию, что нужно делать при появлении симптомов болезни. А вчера появилась информация, что в Татарстане аптекам рекомендовали не продавать большое количество препаратов в одни руки.

