На строительство платных трасс государство потратило лишние 5,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Счетная палата раскритиковала концессии при строительстве платных трасс в России. Только на две такие дороги власти потратили лишние 5,6 млрд рублей.

Ведомство Алексея Кудрина проанализировало эффективность расходования средств на «Новый выход на МКАД» и «М11 Москва — Санкт-Петербург на участке 15—58 км», пишут «Ведомости».

Концессионные соглашения призваны сократить затраты государства. Однако по вине чиновников строительство обеих дорог затянулось. Это привело к удорожанию обоих проектов на 8,2 и 21% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также завышается прогноз трафика по платным трассам, причем существенно — в два-три раза. В результате концессионер недополучает доход, а государству не перепадает ничего, поскольку оно должно получать половину от суммы, превышающей расчетную прибыль.

Напомним, что «Автодор» приступает к строительству платной трассы М-12 Москва — Казань. Недавно ее маршрут был изменен, поскольку жители прилегающих населенных пунктов были недовольны близостью дороги