Маршрут трассы М-12 в Татарстане изменили с учетом пожеланий жителей

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что трассировку платной автодороги М-12 «Москва — Казань» изменили с учетом пожеланий татарстанцев.

Трасса будет проложена через пять районов республики.

realnoevremya.ru

«Мы отошли от деревни Тарлаши на некоторое расстояние. Трасса достаточно удалена от Пелево и Державино. Обошли Каипы. Также мы сохраним большой лесной массив возле деревни Кзыл-Иль. Сейчас решается вопрос по прохождению трассы возле деревни Орел. Возможно, получится понизить дорогу. То есть, она пройдет в так называемом грунтовом тоннеле», — передает слова Ханифова «АиФ».

Напомним, что в начале октября в Казани состоялся митинг с требованием переноса трассы. Люди опасаются, что автобан пройдет слишком близко к их домам

