В Татарстане суточный темп прироста коронавируса держится на уровне 0,7%

Фото: Ринат Назметдинов

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,7%. Вчера был зафиксирован аналогичный показатель. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Наименьший показатель зафиксирован в Дагестане и Ханты-Мансийском АО — 0,6%.

Наряду с Татарстаном темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Калмыкии. Чуть выше показатель (0,8%) в Чувашии, Марий Эл, Нижегородской области, Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и на на Алтае.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что за последние сутки в Татарстане зафиксирован 61 новый случай COVID-19.