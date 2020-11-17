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В Татарстане суточный темп прироста коронавируса держится на уровне 0,7%

11:13, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане суточный темп прироста коронавируса держится на уровне 0,7%
Фото: Ринат Назметдинов

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,7%. Вчера был зафиксирован аналогичный показатель. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Наименьший показатель зафиксирован в Дагестане и Ханты-Мансийском АО — 0,6%.

Наряду с Татарстаном темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Калмыкии. Чуть выше показатель (0,8%) в Чувашии, Марий Эл, Нижегородской области, Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и на на Алтае.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что за последние сутки в Татарстане зафиксирован 61 новый случай COVID-19.

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