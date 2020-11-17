За последние сутки в Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19

В Татарстане за последние сутки подтвердился 61 новый случай коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в республике достигло 9 366.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 49 человек. Общее количество выздоровевших достигло 8 223 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 22 410, до 1 971 013.

