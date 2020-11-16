В компании-производителе туалетной бумаги из ОЭЗ «Алабуга» сменился гендиректор

Фото: Олег Тихонов

У ООО «Хаят Кимья», российского подразделения турецкого холдинга Hayat, которое производит туалетную бумагу и салфетки в ОЭЗ «Алабуга», сменился гендиректор. Им стал Мете Метин, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее компанией руководил Мурат Четин.

Выручка «Хаят Кимья» в 2019 году составила 11,84 млрд рублей, чистая прибыль — 3,458 млрд рублей.



Статус резидента ОЭЗ «Алабуга» турецкая компания получил в 2011 году. Первую очередь завода по производству туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец под брендами Papia и Familia открыли в марте 2015 года. Инвестиции составили $150 млн. Строительство второй очереди завода было одобрено в сентябре 2017 года. На эти цели планировалось направить 3,32 млрд рублей. Год назад «Хаят Кимья» открыла вторую очередь завода.

В начале этого года завод компании «Хаят Кимья» на площадке ОЭЗ «Алабуга» начал масштабное производство новой туалетной бумаги премиальной категории.