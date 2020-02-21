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В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу

16:12, 21.02.2020
В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу
Фото: tatarstan.ru

Завод компании «Хаят Кимья» на площадке ОЭЗ «Алабуга» начал масштабное производство новой туалетной бумаги премиальной категории.

Она будет иметь аромат, вдохновленный всемирно известными парфюмерными композициями, и тиснение, разработанное итальянскими дизайнерами.

«По результатам мониторинга продаж в 2019 году наша компания выявила, что почти половина потребителей обращают особенное внимание на ароматические свойства туалетной бумаги. В частности, доля продаж парфюмированной многослойной туалетной бумаги (два, три и четыре слоя) составила 46%», — отметил генеральный директор «Хаят Россия» Четин Мурат.

Ранее Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК) объявил конкурс на название для нового продукта. Предприятие намерено запустить производство двухслойной туалетной бумаги.

Промышленность Татарстан
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