В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу

Завод компании «Хаят Кимья» на площадке ОЭЗ «Алабуга» начал масштабное производство новой туалетной бумаги премиальной категории.

Она будет иметь аромат, вдохновленный всемирно известными парфюмерными композициями, и тиснение, разработанное итальянскими дизайнерами.

«По результатам мониторинга продаж в 2019 году наша компания выявила, что почти половина потребителей обращают особенное внимание на ароматические свойства туалетной бумаги. В частности, доля продаж парфюмированной многослойной туалетной бумаги (два, три и четыре слоя) составила 46%», — отметил генеральный директор «Хаят Россия» Четин Мурат.



Ранее Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК) объявил конкурс на название для нового продукта. Предприятие намерено запустить производство двухслойной туалетной бумаги.