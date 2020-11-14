Первые две недели ноября в Татарстане переплюнули по заболеваемости весь сентябрь — Патяшина

В Татарстане за две недели ноября выявлено 763 случая коронавирусной инфекции, что выше, чем за весь сентябрь. Такие данные на субботнем совещании в Доме правительства представила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

За сентябрь был зарегистрирован 721 случай, за октябрь 1187 (рост 52%). Всего за две недели ноября выявлено 763 случая коронавирусной инфекции.

realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня диагноз коронавирус подтвердился у 69 человек.

