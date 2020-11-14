Путин рассказал о заинтересованности стран к российской вакцине от COVID-19

Десятки стран заинтересованы в поставке и производстве российской вакцины от коронавируса, рассказал президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите.

Он напомнил, что в настоящий момент в России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». А недавно в стране зарегистрировали вторую вакцину — «ЭпиВакКорона».

Фото: kremlin.ru

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов», — передает RT слова Путина.

Граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцине, отметил он. Россия готова и дальше поставлять партнерам свои тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе и на безвозмездной основе. Уже более 1 млн тестов направили в 40 стран мира.