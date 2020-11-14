В Минздраве России предупредили об осложнениях на сердце после COVID-19

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются после того, как человек переболел COVID-19. при появлении симптомов болезней сердца после коронавируса следует сразу обращаться к специалистам, заявил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

Поводом для обращения к врачу должны стать сохраняющаяся отдышка, появление приступов удушья, отеки нижних конечностей, приступы сердцебиения, перебои в работе сердца.

Фото: realnoevremya.ru

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии нужно соблюдать диету, принимать препараты, которые назначил специалист, и придерживаться правил здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать во избежание риска инфицирования коронавирусом. По его словам, при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании, так как выдыхаем воздух с огромной силой.

