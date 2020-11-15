Илон Маск считает, что болеет легкой формой коронавируса

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что болеет коронавирусом в легкой форме. Об этом он написал в своем Twitter.

Один из пользователей задал вопрос, болен ли Маск коронавирусом. На что тот ответил, что у него, вероятно, легкая форма.

«Скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19. Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды», — написал Маск (цитата по ТАСС).

Ранее Илон Маск сдал за один день четыре теста на COVID-19. Два подтвердили наличие коронавируса, два других показали отрицательный результат. «Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра», — отметил он.

