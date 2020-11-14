Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

В Сестрорецке госпитализировали телеведущего и шоумена Дмитрия Хрусталева.

Он попал в реанимацию одной из больниц Курортного района Петербурга, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Диагноз телеведущего уточняется.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Два дня назад с диагнозом «коронавирус» госпитализировали в больницу телеведущего Сергея Светлакова. Он рассказал журналистам, что у него небольшое поражение легких и температура, передавало «РИА Новости».

За минувшие сутки в России выявили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса. Таким образом, число зараженных выросло до 1 903 253 человек.

