Новости общества

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

17:51, 14.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фото: wikimedia.org Окрас

В Сестрорецке госпитализировали телеведущего и шоумена Дмитрия Хрусталева.

Он попал в реанимацию одной из больниц Курортного района Петербурга, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Диагноз телеведущего уточняется.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Два дня назад с диагнозом «коронавирус» госпитализировали в больницу телеведущего Сергея Светлакова. Он рассказал журналистам, что у него небольшое поражение легких и температура, передавало «РИА Новости».

За минувшие сутки в России выявили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса. Таким образом, число зараженных выросло до 1 903 253 человек.

ОбществоКультураМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также