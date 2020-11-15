Врач предупредил о более высоком риске заразиться COVID-19 при сильных морозах

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Вероятность заражения коронавирусом при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, поскольку частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе, рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Если говорить о воздушно-капельном пути передачи, то капля больше 5 микрон опускается вниз и падает. Капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнул или дыхнул. В теплую погоду частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе они летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше.

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Кроме того, с наступлением холодов люди чаще заболевают и организм более ослаблен, потому что многие переохлаждаются. «На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — рассказал он ТАСС.

За последние две недели в Татарстане в 1,5 раза увеличилось число заболевших в возрасте 65 и более лет. Доля лиц с тяжелыми формами коронавируса возросла в два раза.

