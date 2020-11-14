В Роспотребнадзоре Татарстана назвали самые неблагополучные районы республики по распространению COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Самые неблагополучные районы по ситуации с распространением коронавируса в Татарстане — Верхнеуслонский и Нурлатский. Об этом сегодня на совещании в доме правительства РТ заявила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

В Верхнеуслонском районе за период с августа по ноябрь выявили 335,5 случая на 100 тысяч населения. В Нурлатском — за август — ноябрь 73,3 случая на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видео-конференц-связи связался с представителями районов и просил пояснить, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.

В Татарстане за две недели ноября выявили 763 случая коронавирусной инфекции, что выше, чем за весь сентябрь. В предыдущем месяце был зарегистрирован 721 случай, за октябрь 1 187 (рост 52%). Всего за две недели ноября выявлено 763 случая коронавируса.

