Минниханов организаторам мероприятий: «Несете персональную ответственность»

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что министерство культуры, минспорта, минмолодежи Татарстана несут персональную ответственность за соблюдение предписаний Роспотребнадзора при проведении мероприятий.

Сейчас все мероприятия должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Заполнение залов возможно не более чем на 50%.

«Персонально несете ответственность. Закрыть все — это самый простой путь и самый неправильный. Все должно работать, но все должны соблюдать режим. Наша главная задача — сохранить ситуацию до Нового года [...] Мы хотим, чтобы на Новый год наши учреждения гостеприимства работали штатно, но с соблюдением требований, которые устанавливает Роспотребнадзор.

Ранее глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина доложила, что в Татарстане доля лиц с тяжелыми формами коронавируса возросла в два раза.

