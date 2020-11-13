«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в форме из переработанного пластика

«Ак Барс» представил новую резервную игровую форму на сезон-2020/21.

Свитеры «барсов» сделаны в рамках экологического проекта главного спонсора клуба. Резервная форма будет в черном цвете, она изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

На каждом свитере изображена иконка с количеством использованных бутылок для каждого конкретного экземпляра в зависимости от размера.

Фото: ak-bars.ru

Впервые в этих свитерах команда сыграет в субботу, 14 ноября, когда «Ак Барс» встретится в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком». В дальнейшем казанцы будут выходить в черном комплекте формы по выходным и праздникам.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, накануне «Ак Барс» в гостях уступил челябинскому «Трактору» (1:2).