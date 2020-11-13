«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в форме из переработанного пластика
«Ак Барс» представил новую резервную игровую форму на сезон-2020/21.
Свитеры «барсов» сделаны в рамках экологического проекта главного спонсора клуба. Резервная форма будет в черном цвете, она изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.
На каждом свитере изображена иконка с количеством использованных бутылок для каждого конкретного экземпляра в зависимости от размера.
Впервые в этих свитерах команда сыграет в субботу, 14 ноября, когда «Ак Барс» встретится в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком». В дальнейшем казанцы будут выходить в черном комплекте формы по выходным и праздникам.
Напомним, накануне «Ак Барс» в гостях уступил челябинскому «Трактору» (1:2).СпортХоккейОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым