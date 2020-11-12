«Ак Барс» прервал победную серию, уступив в гостях «Трактору» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях проиграл челябинскому «Трактору» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Все голы во встрече были забиты во втором периоде игры. Хозяева дважды забросили шайбу в течение 2 минут, на что казанцы ответили лишь выпадом Хенкеля. В оставшееся время ни одной из команд не удалось распечатать ворота и матч завершился победой «Трактора».

Таким образом, «Ак Барс» не смог довести свою победную серию в КХЛ до пяти матчей.

«Трактор» — «Ак Барс» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 — Гика (Пилут, Калинин, 20:26, 5х4)

2:0 — Бывальцев (Пилут, Авцин, 22:02, 5х4)

2:1 — Хенкель (Тихонов, Азеведо, 26:18).